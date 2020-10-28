Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden açık hava reklamcılığının da etkilendiğini ifade eden Advertcity Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kapki, normalleşme ve beraberinde kent hayatının hareketlenmesinin mecrayı canlandırdığını vurguladı.

Açık hava reklamcılığının markalar için önemine dikkat çeken Murat Kapki, “İnsanlar özellikle metropollerde günün ortalama 3-4 saatini dışarıda geçiriyor. Hele ki söz konusu İstanbul olduğunda ve İstanbul'un dünyadaki trafik yoğunluğu sıralamasında 9. şehir olduğunu düşündüğümüzde reklamverenin hedef kitlesine ulaşmakta açık hava mecrası kullanmasının kaçınılmaz olduğunu görebiliyoruz” dedi. Yenilikçi ürünler ile hem açık hava mecrasını hem de Advertcity'i büyütmek istediklerini belirten Kapki, “Uzun vadede ürün çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Murat Kapki kimdir?

1973 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Murat Kapki, Eğitim hayatını İstanbul'da tamamladı. İş hayatına genç yaşta aile şirketlerinde çalışarak başlayan ünlü iş adamı, 2009 yılında halen Türkiye'nin 49 ilinde faaliyet gösteren Completo'yu kurdu. Açık hava reklamcılık sektörünün önemli oyuncularından biri olan Advertcity'de Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla görevini yürütmekte olan Kapki, sarı lacivert renklere olan tutkusu ve Fenerbahçe Kongre Üyesi kimliğiyle biliniyor.