Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İZMİR

Konutlarda; ısınma, sıcak su, pişirme, soğutma amaçlı; sanayide elektrik üretimi, buhar, ısınma ve soğutma amaçlı olarak kullanılan doğalgaz, diğer enerji türlerine göre daha ekonomik olması özelliği ile öne çıkarken, doğalgaz kullanımında yüzde 90'nın üzerinde verim sağlanıyor. Kesintisiz olduğu için hem bireyler hem de sanayi kuruluşları tarafından tercih edilen doğalgaza geçişte bazı yerlerde ise sorun yaşanıyor. İzmir’in 2005'ten bu yana doğalgaz dağıtımını üstlenen Koloğlu Holding şirketlerinden İzmir Doğalgaz, Aralık 2005'ten Ekim 2020 sonuna kadar yapılan altyapı çalışmaları ile toplam 6.305 kilometre polietilen hat, 709 kilometre çelik hattı kapsayan şebekeyi tamamladı. Söz konusu yatırımlarla 1 milyon 375 bin haneye gaz götürdükleri hâlde abone sayısının 890 bin olduğunu dile getiren şirketin Genel Müdürü Ahmet Yetik, kapılarına kadar götürmelerine rağmen 20 bin binanın doğalgaz imkânından faydalanmadığını söyledi. Bu konuda çözüm için doğalgaz kutularını sökme yolunu tercih ettiklerini ifade eden Yetik “İnsanlar kutu sökülmesin diye abone oluyor. Bu yolla 30 bin abone kazanımı sağladık. Amacımız kutu sökmek değil ama İzmirliyi ikna etmek zor” dedi. Gaza geçilmemesinin nedeninin sıcak iklim ve kiracı fazlalığı nedeniyle ev sahiplerinin isteksizliği olduğunu belirten Yetik, bu konuda İzmirlilerden ve yerel yöneticilerden destek beklediklerini ifade etti.

1,8 MİLYAR LİRALIK KATKI

İzmirlileri çevreci ve ucuz enerji kaynağı olan doğalgazla buluşturma yolunda yatırımlarına devam edeceklerini belirten Yetik “2020-2021 yıllarında 26 ilçede 160 bin hane için 1.500 kilometrelik altyapı yatırımı yapacağız. Yapacağımız yatırımlarla ekonomiye 1,8 milyar liralık katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. İzmir'in yüzde 60'ına ulaştık. Hedefimiz 2 milyon aboneye çıkmak. Doğal gaz kullanımının arttığı kentlerde hava kalitesinin arttığı görülüyor. İzmir’de yapacağımız ilave yatırım ile potansiyel 160 bin hanenin ve alternatif yakıtlar kullanan sanayi kuruluşlarının doğalgaz erişimini sağlamayı, bu şekilde kentin hava kalitesine önemli ölçüde katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Doğrudan istihdamla geçici olarak 630, sürekli olarak ise 100 personele daha iş sahası oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

ABONEMATİK İLE ŞUBESİZ İŞLEM

Yetik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından onaylanmış 12 adet AR-GE projesi yürüttüklerini ve söz konusu projelerin toplam bütçesinin 6,8 milyon lira olduğunu bildirdi. Bu projelerden birinin 'Abonematik' olduğunu ifade eden Yetik "Bunları İzmir'in çeşitli noktalarına koyacağız ve müşterilerimiz buradan abone olup, paralarını buradan yatıracaklar ve evraklarını buradan işleme koyacaklar. Bunu da önümüzdeki iki sene içinde devreye alacağız. Müşterilerimizin mümkün olduğunca şubelere gelmeden işlemlerini yapmasını istiyoruz" konuştu.