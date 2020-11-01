Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Son yıllarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ülke genelinde muhtemel deprem risklerini değerlendirerek, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye'de bugün dönüştürülmesi gereken konut sayısı 6,7 milyon olarak belirlendi. 2023 yılına kadar 300 bini İstanbul'da olmak üzere 1,5 milyon konutun dönüşümünün yapılması planlanıyor. Ayrıca riskli yapı tespitlerine de devam ediliyor. 1.292 kurum ve kuruluş, Bakanlık tarafından lisanslandırılmıştı. Bu çerçevede ülke genelinde 685 bin bağımsız birimin, “riskli yapı olduğu” tespiti bulunuyor. Bir yandan kentsel dönüşüm projelerini hızlandıran bir yandan da güçlendirme çalışmaları yapan Bakanlık, kentsel dönüşümün bir stratejiye bağlı olarak yapılması için 25 şehirde daha kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlayacak. Daha önce 20 şehirde strateji tamamlanmıştı. Bugüne kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Kilis, Elazığ, Malatya, Ağrı, Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sakarya, Manisa, Aydın ve Bilecik’te kentsel dönüşüm strateji belgeleri tamamlandı. Kentsel dönüşümde önceliği İstanbul'a veren Bakanlık; Ataşehir'de ilan edilen 65 riskli alanda 117 bin riskli yapıya dair güçlendirme ve yeniden inşa çalışmalarını sürdürüyor. Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Ümraniye, Bağcılar, Güngören Tozkoparan, Eyüpsultan, Başakşehir, Beyoğlu Sütlüce ve Hacıhüsrev’de dönüşüm konutlarını hızla üretmeye devam eden Bakanlık, sadece Esenler’de 60 bin dönüşüm konutu üretiyor. Temmuz ve ağustos aylarında ise Kâğıthane, Zeytinburnu ve Okmeydanı’nda deprem dönüşüm konutlarının temelleri atıldı. Bu konutların da seneye tamamlanması hedefleniyor. İzmir'deki çalışmalar da bundan sonraki süreçte öncelikli olarak değerlendirilecek.