Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ne kadar, euro ne kadar? 2 Kasım 2020 döviz kurunda güncel durum...

Bugün, yeni haftanın ilk gününde dolar kuru 8,37 TL'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro ise 9,72 TL seviyesinde yer alıyor.

Piyasalar içerde ve dışarda yarın ABD'de yapılacak seçimlere odaklanmış durumda. Anketler, Joe Biden'ın sandıklardan zaferle çıkma ihtimalinin büyük olduğunu gösteriyor.

Öte yandan Avrupa'da koronavirüs nedeniyle yeni kararların alınacağı ve ülkelerin ekonomilerinde yeniden kapanmalara gidileceği nedeniyle piyasalarda endişe hakim.