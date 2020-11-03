TCMB de sıkılaşma adımlarına devam etti. Gecelik borç verme faiz oranı olan yüzde 11,75 seviyesinden fonlama yapılmayacak. Bu kanaldan 25-30 milyar lira seviyesindeki borçlanma, yüksek faizli fonlamaya kaydırılacak. Son tedbirlerden sonra fonlama maliyeti de yüzde 13,40'a kadar yükseldi. Uzmanlar, Demokrat Aday Joe Biden’ın, bugünki ABD seçimlerinde muhtemel bir zaferinden Türk varlıklarını olumsuz etkileneceğini ancak bunun gelişen piyasaların geneli için geçerli olmadığını belirtiyor. TD Securities, JPMorgan ve Pictet Asset Management gibi finans kuruluşlarındaki analistler, Biden’ın başkanlığının, S-400 müeyyidesi ihtimalini artırdığını belirtiyor.
Dolar 8,40’ı aştı gözler ABD'de
03.11.2020 - 03:28 | Son Güncelleme: 03.11.2020 - 03:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Piyasalarda haftanın ve ayın ilk iş gününde, döviz kurları yükselişine devam etti. Dolar 8,40’ı geçerek yeni zirve yaptı. Avro da 9,80’i aşarak bütün zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Etiketler : dolar,dolar tl,döviz,
743726 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/743726.aspx
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