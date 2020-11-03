Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TCMB de sıkılaşma adımlarına devam etti. Gecelik borç verme faiz oranı olan yüzde 11,75 seviyesinden fonlama yapılmayacak. Bu kanaldan 25-30 milyar lira seviyesindeki borçlanma, yüksek faizli fonlamaya kaydırılacak. Son tedbirlerden sonra fonlama maliyeti de yüzde 13,40'a kadar yükseldi. Uzmanlar, Demokrat Aday Joe Biden’ın, bugünki ABD seçimlerinde muhtemel bir zaferinden Türk varlıklarını olumsuz etkileneceğini ancak bunun gelişen piyasaların geneli için geçerli olmadığını belirtiyor. TD Securities, JPMorgan ve Pictet Asset Management gibi finans kuruluşlarındaki analistler, Biden’ın başkanlığının, S-400 müeyyidesi ihtimalini artırdığını belirtiyor.