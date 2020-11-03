Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar daha ne kadar yükselecek? Avro daha ne kadar çıkacak? Herkes aynı soruyu soruyor; dolar alalım mı, avro alalım mı? Dolar satalım mı, avro satalım mı?

Piyasadaki gerilimin Beyaz Saray seçimlerinden kaynaklandığını ifade eden analistler, ABD seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından TL varlıklar için belirsizliğin azalacağını ifade ediyor. Türkiye'te karşı "daha güvercin" tutum sergileyen Trump'ın yeniden başkan seçilmesi halinde, piyasada da tansiyonun düşmesi bekleniyor. "Şahin" Biden'in galip gelmesi durumunda ise, ancak Beyaz Saray-Ankara hattında pozitif gelişebilecek diyaloglar piyasayı rahatlatacak.

Dolarda 8,40 destek, 8,60 direnç olarak takip edilecek. Avro için ise 10 TL'nin psikolojik bir nokta olduğu, ilk etapta buranın üzerinde tutunmakta zorlanacağı ifade ediliyor.

Bu arada Cuma ve pazartesi günü iki hamle yapan Merkez Bankası, dün de swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranını yüzde 11,75 seviyesinden yüzde 13,25'e yükseltti. Sistemin fonlama ihtiyacı içerisinde önemli bir paya sahip swap işlemlerinde uygulanan faiz oranı artırılarak, para politikasında bir adım daha sıkılaştırmaya gidildi.