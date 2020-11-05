Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hedef, şirketin 45'inci yılının kutlanacağı 2021'in nisan ayında faaliyete başlatmak. Fabrikadaki kumaş üretimi sebebiyle bu alandaki ithalat oranını yüzde 10'a indireceklerini söyleyen BİSSE Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Kefeli "İspanya ve Belçika'nın gömlek ve takım elbise siparişine yetişmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Güney Afrika, Almanya, Belçika, İsveç, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Irak, Lübnan, Kanada ve ABD’ye ihracatımız yeni fabrikamızla daha da artacak. İhracata yetişmek için bizim fabrikamızın yanı sıra 4 fabrika daha çalışıyor. 2021'de yurt dışındaki stratejik noktalarda 13 mağaza daha açmayı hedefliyoruz. Ürettiğimiz gömleklerimizin uzunluğu dünya çevresini 2 kez dönüyor" ifadesini kullandı.