Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da vatandaşları tuzağa düşürerek kazanç sağlayanlara karşı verdiği mücadelenin kapsamını genişletiyor. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, yatırımcıların borsaya artan ilgisini kendi çıkarları için kullanmaya çalışan manipülatörlerle çok ciddi şekilde mücadele ettiklerini belirterek, vatandaşların da bu tuzaklara düşmemek için uyarılara kulak vermesi gerektiğini söyledi. 15 aydır artan yerli yatırımcı sayısının 1 milyon 900 binle tüm zamanların en yüksek seviyeye ulaştığını, pandemi döneminde artan tasarruf eğiliminin yatırımcıları borsaya yönelttiğini, vatandaşlar için en üyük tehlikenin de sosyal medyayı aktif kullanan dolandırıcılar olduğunu söyledi

MİLYONLARCA LİRA CEZA

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Kurul'un, denetim faaliyetleri çerçevesinde, piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) ve bilgi suistimali (içeriden öğrenenlerin ticareti) suçu kapsamında, 2020 yılı içerisinde 104 gerçek ya da tüzel kişi hakkında toplam 80 milyon 599 bin 990,68 TL tutarında idari para cezası tesis ettiğini belirterek "Sosyal medya paylaşımları ve bu paylaşımlardan sonra gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi neticesinde de toplam 8 milyon 921 bin 384,79 TL tutarında idari para cezası uygulandı" dedi.

'Al' ya da 'sat' diyor, kazanıp kaçıyor

∂ Hiçbir yeterliliği olmayan, faaliyet izni olmayan, ekonomi ve finans konusunda hiçbir bilgi ve tecrübesi olmayanların sosyal medyayı kullanarak 'al' ya da 'sat' tavsiyesi verdiğini, daha sonra hedefledikleri fiyata gelince kendi paylarını sattığını vurgulayan Taşkesenlioğlu, bu tür kişilerin eylemlerinin mercek altına alındığını söyledi. Taşkesenlioğlu, bu tür kişilerin yönlendirmelerine itibar edilmemesini, vatandaşların onlarla hareket edip suça ortak olmamasını tavsiye ettiklerini söyledi ve "Borsa bir oyun değildir. Sosyal medya üyeliği bazında gruplar denetleniyor. Yatırımcılar kısa vadeli kazanç vaatlerine kapılara, söylenti ve tüyo ile yatırım kararı vermemeli" ifadesini kullandı.