Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek fuar, 40 binden fazla şirketi temsil eden 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Fuarda 8 binin üzerinde B2B iş görüşmesinin yapılması hedefleniyor. Özbekistan, Pakistan, Kazakistan, Sudan, Libya, Katar, Nijerya, Güney Afrika, İran, Irak ve Venezuela başta olmak üzere, 88 ülkeden yabancı alım heyetinin katılacağı fuar kapsamında MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi de düzenlenecek. Bu zirveye, 82 fahri konsolosun katılımı kesinleşti. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD EXPO’nun bu yılki ilklerinden birinin ‘Girişimcilik Alanı’ olacağını belirterek “Yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirecek organizasyonda, yeni iş alanlarının oluşması sağlanacak. Türkiye'deki istihdama doğrudan katkı yapılması hedefleniyor. Dünyanın önemli yatırımcılarının fuara katılarak girişimcilik salonunda önemli görüşmeler yapacağına inanıyoruz” dedi. Bu yılki EXPO’da karavan üreticilerine yer verdiklerini de aktaran Kaan, EXPO kapsamında TOGG dâhil millî elektrikli araçların da gösteriminin gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi. Kaan, fuarda 10 milyar dolarlık iş hacmi hedeflendiğini kaydetti. TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü de fiziksel olarak 200 firmanın fuara katılacağını, bunların yarısının yabancı olduğunu söyledi. Sanal fuarın 10 gün boyunca devam edeceğini belirten Ersözlü, online yapılan başvurularında yarısının yurt dışından olduğunu bildirdi.