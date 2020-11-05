Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Ekim Ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini bugün yapıyoruz” açıklamasını yaptı.