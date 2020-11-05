Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Ekim Ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini bugün yapıyoruz” açıklamasını yaptı.
İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödenekleri bugün ödenecek
05.11.2020 - 09:51 | Son Güncelleme: 05.11.2020 - 09:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, “Ekim Ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini bugün yapıyoruz” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,
744291 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/744291.aspx
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