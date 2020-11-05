Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Döviz kurlarının artmasının faturası vatandaşın sofrasına çıktı. Ekim ayınde gıda fiyatlarındaki artış genel enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Endekste yer alan gıda ve alkolsüz içecekler grubunda aylık artış hızı yüzde 3.03 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 16.51 artış kaydedildi.

Ekim ayında fiyatı en çok artan 20 kalemden yarısı gıda ürünü. Ayçiçek yağı ve mısır özü yağında da fiyatı en çok artanlar arasında. Ayçiçek yağında fiyat artışı ekimde yüzde 11.39 olurken, mısırözü yağında yüzde 8.92 oldu.

Nohutta yüzde 7.58 ve patateste 6.49 oranında artış kaydedildi. Son günlerde mercimek fiyatlarında da yükseliş eğilimi belirdi. Ayçiçek yağı ise deyim yerindeyse uçtu. Altı ay içinde kızartmalık yağ fiyatları neredeyse iki katı arttı.

GÜMRÜK VERGİSİ DÜŞTÜ

Türkiye'nin yarı yarıya dışa bağımlı olduğu ayçiçeğinde bu sene kuraklık sebebiyle rekolte geriledi. Ham madde fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 40'a varan artış yaşandı. Sektörün dışından fırsatçılar da ürün toplayıp sakladı. Sanayici ham madde sıkıntısı yaşadı. Markette en çok alınan 5 litre teneke yağın fyatı 60 lirayı geçti. Hükümet çareyi vergi oranlarını düşürmekte buldu. Mercimekteki yüzde 19,3 gümrük vergisinin 1 Ocak 2021'e kadar yüzde 9 olarak uygulanmasına karar verildi. Yağlık ayçiçeği tohumunda ise yüzde 3+10 avro/100 kilogram net olan gümrük vergisi ve toplu konut fonu da, 1 Temmuz 2021'e kadar sıfırlandı.

ÇARE YERLİ ÜRETİM

Sektör temsilcileri, ithalata ödenecek paranın çiftçiye verilen desteklere eklenmesini, böylece yerli üretimin daha fazla desteklenmesini bekliyor. Ancak tarım destekleri, 2020’de olduğu gibi 2021’de de 22 milyar lira olarak belirlendi. Bazı kalemlerde destekler artırılırken bazılarında düşürüldü. En dikkat çekeni ise mazot, gübre ve hayvancılık desteklerinde 787 milyon lira kesinti yapılacak olması... Sertifikalı tohum ve fidan kullanım desteğinde ise 186 milyon lira artış öngörülüyor.