Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 522,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 522,40 liradan, 3 bin 441 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 462 liradan, 476,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 480,15 liradan, 3 bin 363 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 383 liradan, bin 681 liradan alınan Yarım Ziynet bin 691 liradan ve 841 liradan alınan Çeyrek Ziynet 846 liradan satılıyor.