İstanbul Kapalıçarşı’da 522,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 522,40 liradan, 3 bin 441 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 462 liradan, 476,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 480,15 liradan, 3 bin 363 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 383 liradan, bin 681 liradan alınan Yarım Ziynet bin 691 liradan ve 841 liradan alınan Çeyrek Ziynet 846 liradan satılıyor.
Altında son durum! İşte gram ve çeyrek altın fiyatları...
05.11.2020 - 13:05 | Son Güncelleme: 05.11.2020 - 13:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 522,40 lira oldu.
Kaynak: İHA
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744352 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/744352.aspx
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