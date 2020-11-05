İstanbul Kapalıçarşı’da 523,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 524 liradan, 3 bin 452 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 473 liradan, 477,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 481,70 liradan, 3 bin 373 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 393 liradan, bin 687 liradan alınan Yarım Ziynet bin 697 liradan ve 843 liradan alınan Çeyrek Ziynet 848 liradan satıldı.
Altın alacak ya da satacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar
05.11.2020 - 18:05 | Son Güncelleme: 05.11.2020 - 18:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 524 lira oldu.
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744421 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/744421.aspx
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