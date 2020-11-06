Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - İSTANBUL

Türkiye'de teknoloji geliştiren girişimlere kapılarını açan Türk Telekom, yerli sosyal medya uygulamaları için de çalışmalarını sürdürdürüyor. Türkiye'de on milyonlarca kullanıcısı olduğu hâlde temsilcilik açmamakta direndiği için cezai süreç başlatılan sosyal medya devleri aynı tavrı sürdürürse, reklam almaları kısıtlanacak, frekansları daraltılacak ve pazar kaybedecek. Burada meydana gelen boşluğun yerli şirketler tarafından doldurulması için de Türkiye’de faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin çabası dikkat çekiyor. 2020 ilk 3 çeyrek bilançosunu paylaşmak üzere hibrit basın toplantısı gerçekleştiren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, kendilerinin de yerli uygulamalar için yoğun çalışma yaptıklarını söyledi. Girişim sermayesi şirketlerine ortak olmak ya da satın almak gibi hedeflerinin olduğunu söyleyen Önal “Hızla gelişen dünyada reflekslerimiz de hızlı olmalı. Yeni ürün ve servis geliştiren birçok şirketle ilgileniyoruz. Yerli sosyal medya platformlarıyla ilgili de gözümüz açık. Çalışma yapıyoruz” ifadesini kullandı. Şirketin iştirakleri olan Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve TTI'ın grup dışından elde ettiği gelirlerin yüzde 60'dan fazla büyüdüğünü söyleyen Önal, bu büyümenin dokuz aylık performansa güçlü şekilde yansıdığını dile getirdi.

HEDEFLERİ REVİZE ETTİK

Toplantıda verilen bilgiye göre Türk Telekom, ocak-eylül döneminde net kârını halka arzdan bu yana görülen en yüksek dokuz aylık artışla 2 milyar liranın üzerine taşıdı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 9,7 milyar liraya ulaştı. Toplam abone sayısını 49,5 milyona çıkarıp gelirlerini yüzde 19 artışla 20,6 milyar liraya ulaştıran şirket, bu sonuçla dokuz aylık dönem itibarıyla en yüksek büyüme performansını elde etti. Şirketin yatırım harcamaları 2019'un aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 4 milyar liraya yükseldi. Sabit geniş bant abone sayısı 12,8 milyona yükselen Türk Telekom’un fiber abone sayısı da 5,2 milyonu, mobil abone sayısı 23 milyonu aştı. Ümit Önal, bütün hedeflerini yukarı doğru revize ettiklerini, bu yılı yaklaşık yüzde 16 gelir büyümesi, yaklaşık 13 milyar lira FAVÖK (Faiz ve vergi öncesi kâr) ve 6,6 milyar lira yatırımla tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.

Eğitimde, kurtarmada sağlıkta ön sıradayız

Bu yılın ilk çeyreği bitmeden başlayan pandemi süreci, bununla başlayan evden çalışma ve evden eğitimde Türk Telekom olarak önemli çalışmalar yaptıklarını, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında çok detaylı çalışma yaparak Sağlık Bakanlığına veri akışı sağladıklarını söyleyen Ümit Önal, Türkiye'yi yasa boğan İzmir depreminde de Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) ile kurtarma faaliyetlerine etkin destek verirken mobil baz istasyonlarla da kesintisiz iletişime katkı sağladıklarını dile getirdi. Önal, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Amazon Prime ve NETFLIX'e lisans

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, NETFLIX ve Amazon Prime Video’nun, yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldığını söyledi. Şahin "Üst Kurul, başvuru işlemlerini tamamlayan NETFLIX, Prime Video, Fizy, TV8, Diyanet TV ve POWERAPP MUSİC logolu kuruluşlara 10 yıl süreyle geçerli olmak üzere internet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti verilmesine karar verdi" dedi.