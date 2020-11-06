Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de % 96 müşteri memnuniyeti sağlayan Aila Design’ın kurucularından Suzan Dağıstan Sarı, her geçen gün lüks gümüş takıya olan ilginin arttığını ve son aylarda ise Asya, Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinden taleplerin çok yoğun bir şekilde geldiğini belirtti. Gelen taleplerin artışı ise E-Ticaretin hız kesmeden büyümesi ve internetin olduğu her yerde ticaretin yapılıyor olmasına bağlayan Dağıstan Sarı, Asya Ülkeleri ağırlıklı olarak kolye ve yüzük, Avrupa ülkeleri, küpe ve bileklik, Güney Amerika ülkelerinin ise su yolu bilekliklere yoğun talep gösterdiklerini belirtti. Son yıllarda gümüşe ve Türkiye’ye olan talebin, kaliteli ürün ve kaliteli işçilik, hızlı teslimat, uygun fiyat ve güven olduğunu belirtti. Artan talep üzerine yurt dışı ihracat birimi kurduklarını ve bu sayede istihdam oluşturduklarını ve de ülkemize ihracattan dolayı döviz girdisi sağlayarak ülke ekonomisine de katkı sağladıklarını anlattı.

Dağıstan Sarı, ben buradan tüm kadın girişimci adaylarına sesleniyorum, biz Türk halkı ve Türk kadını olarak çalışkanız, üretkeniz ve azimliyiz, elimizdeki akıllı telefonlarımız ile tüm dünyaya ürettiklerimizi E-Ticaret yolu ile satabiliriz, yeter ki isteyelim… diyerek kadın girişimcilere de güven aşıladı.