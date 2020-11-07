Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında görülmemiş hareketler yaşanıyor. Dünya öyle bir süreçten geçiyor ki, yaşanan her gelişme altına yarıyor. Vatandaşlar, yatırımcılar, altın borcu olanlar, düğün planlayanlar... Herkesin gözü burada! Altın almayan da, elinde tutup satan da bin pişman!..

Son olarak ABD Merkez Bankası'nın ekonomiyi desteklemek için aldığı "bol ve ucuz dolar" kararı, altının onsunu yukarı taşıdı. ABD seçimlerinde kısmen devam eden belirsizlik de "güvenli liman" ihtiyacını artırdı. Böylece ons iki günde 50 dolar yükselerek 1960 doların üzerini test etti. Öte yandan ABD Başkanlığına daha yakın isim olan Joe Biden'a yönelik beklentiler dolayısıyla, gelişen ülke para birimleri içinde Türk Lirası, Rus Rublesi ve Güney Afrika Randı, döviz karşısında değer kaybetti. Son iki gündür 8,40'a yakın seyreden dolar, 8,57'yi gördü. Avro ise 10,19'a ulaşarak rekor tazeledi. Döviz ve onsta yaşanan bu yükselişler, içeride gram altını yeni zirvelere taşıdı. Kapalıçarşı'da işlem gören altının gram satış fiyatı, 540 TL'ye yaklaştı.

Analistler, Trump’ın yorumlarının ABD'de siyasi belirsizliklere dair endişeleri artırdığını belirten analistler; seçimi sonuçları, yeni tip koronavirüs salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.960 doların direnç olarak öne çıktığını aktardı. İçeride ise TCMB'nin yükselen döviz karşısında sert tedbirler alabileceğini hatırlatan analistler, bu senaryoda dövizde ve altında gerileme yaşanabileceğini belirtiyor.