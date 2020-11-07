Bu amaçla, spor sektöründe mesleki yeterlilikler ve alt meslek tanımları belirlenecek. Sporun birincil iş kolu rolü güçlendirilecek. Ayrıca antrenörlüğe de ilişkin eğitimler, mevzuat, sınav ve değerlendirme süreçleri yeniden düzenlenecek ve antrenörlüğün niteliği artırılacak. TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, “Spor, hizmet sektörünün önemli bir faaliyet alanı hâline geldi. Bir iş kolu olması ve meslek olarak tanımlanması yerinde bir hedef. Bu adım, gençlerimizin spora yönlendirilmesinin yanında işsizlikle mücadeleye katkı verecektir" dedi.
Spor, bir iş kolu hâline gelecek
07.11.2020 - 04:52 | Son Güncelleme: 07.11.2020 - 04:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hükûmet, yüzde 30'lar seviyesinde bulunan kayıt dışı istihdama karşı bir dizi tedbir uygulayacak. Bunlardan biri, sporun bir iş kolu ve meslek hâline getirilerek kayıt dışı istihdamın önlenmesi olacak.
Etiketler : TÜRMOB,emre kartaloğlu,
744764 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/744764.aspx
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