Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen açılış töreninde konuklara maske ve dezenfektan dağıtıldı. Mağaza önünde kurdele kesim töreninin ardından bir konuşma yapan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, “Çanakkale’de 85’inci mağazamızı açıyoruz. Bundan önceki konuşmalarımızda da ifade ettiğimiz gibi; mağazacılık ipine, kanımız değecek kadar asıldık. Bundan sonraki hedefimiz sene sonunda 100’ü, 2021 sonunda da 150 mağazayı yakalamak ve İhlas bayrağını Türkiye’nin her noktasında en iyi şekilde temsil etmek olacak. Gelişmelerden çok memnunuz. Çanakkale mağazamız da göstermek istediğimiz çok güzel bir örnek. İnşallah İhlas Pazarlama’nın çıkışını, mağazalardaki büyümemizle devam ettireceğiz. Arkadaşlarımızla birlikte inanıyoruz, bunu yapacak gücümüz de var. İnşallah Allah’ın yardımıyla, biz Türkiye’de İhlas’ı en güzel temsil eden grup firmalarından biri olmaya devam edeceğiz. İnşallah ürünleri buradan alan halkımız da huzurla alışverişini yapar ve güvenle öder. İhlas Mağazaları onların her zaman iki adım ötesinde güveneceği noktalar olmaya devam eder” dedi.