MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Parti olarak net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve asgari ücretliye ulaşım desteği verilmesi gerektiği görüşündeyiz” dedi. Baki Ersoy ayrıca asgari ücretten vergi alınmamasını talep ettiklerini de söyledi.
MHP'nin teklifi: Asgari ücretten vergi alınmasın
08.11.2020 - 03:29 | Son Güncelleme: 08.11.2020 - 03:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçesi görüşülürken MHP'den sürpriz bir öneri geldi.
Etiketler : asgari ücret,
744999 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/744999.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER