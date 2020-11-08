Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Parti olarak net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve asgari ücretliye ulaşım desteği verilmesi gerektiği görüşündeyiz” dedi. Baki Ersoy ayrıca asgari ücretten vergi alınmamasını talep ettiklerini de söyledi.