Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Bayraklı ilçesinde 9 gün süren deprem hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Kurum, il genelinde 75 bin 934 binada 411 bin bağımsız bölümün incelendiğini, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayısının 342, bağımsız bölüm sayısının 4 bin 350 olduğunu belirtti. Yeni 5 bin konutun projelendirildiğini ifade eden Kurum, "2 bini enkaz ve enkaz alanları yakınında, 3 bini de rezerv alanda projelendiriyoruz. Zemin+5 kat, 2+1 dairelerden yıkılan evi olan her vatandaşımıza en az 1 daire verecek şekilde planlıyoruz. Fazla dairesi olanlara rezerv alandan karşılamak suretiyle yerinde çözüm sunacağız. 1 ay içinde inşaat başlatılacak. 1 yılda tamamlanacak. AFAD’dan hak sahibi olanlar 2 yıl ödemesiz, 18 yıl sıfır faizle ödeyecek. İzmir’in tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlattık" dedi.

Çadır kentlerde ihtiyaçlar için 3 bin 80 başvuru noktaları oluşturduklarını da dile getiren Kurum, şu bilgileri verdi: "38 milyon TL kaynak aktarıldı. Taşınma, kira ve eşya yardımı olarak hesaplara yatırılıyor. Eşyasını alamayanlara 30 bin, ev sahiplerine 13 bin, kiracılara 5 bin TL yardım. Orta hasarlı bina sahiplerine 5 bin, kiracılara 2 bin 500 TL ödemeler, her gün yapılıyor. Bugüne kadar 14 milyon TL yatırıldı. DASK için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Rıza Bey Apartmanı yanına büro açıldı. 13 bin 500 hasar ihbarı alındı, 7.1 milyon TL ödendi."