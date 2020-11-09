Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depremin en çok etkilediği Bayraklı'da yaklaşık 515 mali müşavirin iş yerinin bulunduğunu, bunlar tarafından beyan ve bildirimi verilecek işletme sayısının 10 binleri bulduğunu aktaran Kartaloğlu, “Bu iş yerlerinin birçoğunu da girilemeyen hasarlı binalar oluşturmaktadır. Bayraklı dışında da pek çok mali müşavir depremden fiilen etkilenmiş durumda. Mücbir sebep uygulamasının İzmir'in tamamı için yapılması gerekmektedir. İzmir'in tamamı için mücbir sebep hali ilanı mümkün olmuyorsa beyan ve bildirim yükümlülüğü altında bulunan ve depremden etkilen mali müşavirler için mücbir sebep hali ilan edilmelidir. Aksi hâlde pek çok mali müşavir, işletme ve işveren büyük mağduriyet yaşayacaktır” değerlendirmesini yaptı.