Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürünlerin hem besleyici hem de yüksek lif ve protein değerlerine sahip olduğunu vurgulayan Özdemir "Bakliyat, virüslerin çoğalmasını önleyen antiviral ve bağışıklık sistemini güçlendiren prebiyotik özellikleri sayesinde çok faydalı. Bakliyata, pandemi döneminde olan ilginin her zaman devam etmesine önem veriyoruz" dedi. Özdemir, çocuklara da bakliyat ürünlerinin sevdirilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla yüksek protein değerine sahip nohuttan cips üretimi için çalışma başlattıklarını ifade etti. Çalışmada, Mersin Üniversitesi ile iş birliği halinde olduklarını aktaran Özdemir, "Laboratuvar ortamında ilk denemeleri yaptık ve nohuttan cipsimizi ürettik. Ürünler çok güzel oldu. Sağlıklı olmasının yanı sıra lezzetinin de çok iyi tuttuğunu söyleyebilirim. Nohuttan cipsi tattırdığımız kişiler rengini değişik bulsa da tadını beğendiler. Tabii ki bu birkaç denemeyle oluyor. Daha detaylı çalışmalar yapılması lazım. Bizim açımızdan ürünün sağlıklı olması çok önemli. Bunu endüstriyel hale getirmek ve ticarileştirmek lazım. Yatırımcılarla görüşeceğiz. Onlar da iradelerini gösterirlerse biz de bu projemizi kullandıracağız" diye konuştu. Yatırımcıların projeyi değerlendirmesi hâlinde nohuttan cipsin seri üretimle ülke genelinde satışa sunulması planlanıyor.