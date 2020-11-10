Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD para birimi, gün içinde 8 TL'ye kadar geriledi. Avro 9,51'i test etti. Dolar/TL kurundaki düşüş gram altın fiyatlarını da tarihi zirvesinden uzaklaştırdı. 539 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, dün 490 TL sınırına kadar çekildi. Ons da aşı haberleriyle birlikte yüzde 2 gerileyerek, 1.920 doların altına çekildi. Analistler "İçeride pozitif havanın devamı, kabine ile ilgili gelecek açıklamalara da bağlı olacak. ABD seçimlerini Biden’in kazanmasıyla beraber, dolar endeksindeki zayıflık devam ediyor. Küresel piyasaların gözü artık öncelikle COVID-19'da ikinci dalga endişelerinde... Salgına çözüm olacak aşı ve ilaç haberleri ise pozitif algıyı artırdı. Bu senaryonun desteklenmesi durumda 'ons'ta, dövizde ve gram altında düşüşler sürebilir. Hisse senetlerinde yükseliş ivmelenebilir" değerlendirmesinde bulundu.

GRAM ALTIN 500 TL'NİN ALTINDA

Geçtiğimiz haftayı 540 lirayı bularak kapatan gram altın, dün 492 liradan kapandı. Çeyrek 798, Cumhuriyet 3.265 lira oldu. 8,52'yi gören dolar ise 8,1 TL'ye kadar çekildi. Hisse senetleri de yüzde 3.3 değer kazandı.