Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serbest piyasada 8,1820 liradan alınan dolar, 8,1840 liradan satılıyor. 9,6880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,6900 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1390 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7010 lira olmuştu.