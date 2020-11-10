İstanbul Kapalıçarşı’da 494,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 494,40 liradan, 3 bin 257 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 278 liradan, 450,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 454,70 liradan, 3 bin 182 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 202 liradan, bin 591 liradan alınan Yarım Ziynet bin 601 liradan ve 796 liradan alınan Çeyrek Ziynet 801 liradan satıldı.
Altın alacak ya da satacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar
10.11.2020 - 18:00 | Son Güncelleme: 10.11.2020 - 18:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 494,40 lira oldu.
Etiketler : altın,çeyrek,gram,
745605 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/745605.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER