Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 494,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 494,40 liradan, 3 bin 257 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 278 liradan, 450,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 454,70 liradan, 3 bin 182 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 202 liradan, bin 591 liradan alınan Yarım Ziynet bin 601 liradan ve 796 liradan alınan Çeyrek Ziynet 801 liradan satıldı.