Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FuzulEv tarafından TÜİK istatistiklerinden hazırlanan rapora göre, konut satışı yılın 9 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 34,2 artarak 1 milyon 161 bin 278'e ulaştı. Bu dönemde satılan konutların 802 bin 70'ini ikinci el, 359 bin 208'ini sıfır konutlar oluşturdu. İkinci ellerin toplam pazardan aldığı pay yüzde 69 ile rekor kırdı. Söz konusu oran 2019'da yüzde 62, 2018'de ise yüzde 52 olarak gerçekleşmişti. FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Ayüp Akbal, Türk gayrimenkul sektörünün büyük değişim yaşadığını, ikinci el pazarının özellikle Anadolu'da çok hızlı geliştiğini gördüklerini belirterek "Bunun nedeni de aslında tüketicilerin bu illerde bütçelerine uygun daireler bulabilmesi. Özellikle hane geliri 4-5 bin lira bandındaki tüketicilerin çok büyük bir konut iştahı var. Bu kitlenin konut edinebilmesi için de en önemli konulardan birisi uygun finansmana erişim. Faizsiz finansman şartlarının çoğalması, bu artışın başlıcı sebeplerinden. Bu sayede vatandaşlar faiz ve peşinat ödemeden bütçelerine uygun ödemelerle konut alabiliyor" diye konuştu.