Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Boeing ile yapılan işbirliği hakkında, “Stratejik ortağımız Boeing ile yeni bir işbirliği imzalamanın heyecanı içerisindeyiz. Yeni üretim teknolojilerine, havacılık sektörüne bu denli önemli işbirlikleriyle artırarak yön vermeye devam edeceğiz. Ülkemizin en önemli projelerine yön veren şirket olarak yüksek kalitede üretim gerçekleştirerek, termoplastik yatırımlarımızı yaparak maliyeti de önemli bir ölçüde düşüreceğiz” dedi.



Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın ise, “Bu anlaşma, hem Boeing ve TUSAŞ’ın uzun yıllara dayanan ortaklığına yeni bir boyut daha kazandırmakta hem de 2017 yılında açıkladığımız Türkiye yatırım programımız Milli Havacılık Planı'nda yer alan teknoloji işbirliğimizin kapsamını genişletmekte. Bu gibi Türk havacılığının gelişimine köklü katkılar sağlayan projeler, önemli bir teknoloji ortağımız olarak gördüğümüz Türkiye’ye güvenimizin ve kalıcı işbirliği taahhüdümüzün de bir göstergesi” dedi.



TUSAŞ, Boeing ile işbirliğinden edindiği teknik destek ve deneyimle yüksek kapasiteli hızlı üretim teknolojisini barındıran ve geleceğin hava araçlarında yer alacak olan termoplastik kompozit parçaların tasarlanması ve üretiminin gerçekleştirilmesi için yeni bir yatırım gerçekleştirdi. ”Yüksek Verimli Ekonomik ve Hızlı Termoplastik” (High Efficiency Affordable Rapid Thermoplastic - HEART) olarak adlandırılan proje ile yüksek kalitede üretimi gerçekleştirilecek olan termoplastik kompozit parçaların konvansiyonel kompozitlere nazaran ürün döngüsü ve proses alanlarındaki maliyeti yüzde 30 oranında düşürmesi öngörülüyor. TUSAŞ, tam otomasyonlu makinelerle yüksek kapasiteli, kaliteli ve hızlı üretim teknolojili tesisin yanı sıra termoplastik kompozit üretim kabiliyeti de kazanmış oldu. Bu alanda çalışacak olan teknik personelin de yetişmesine imkan sağlayacak olan tesis, yerli ve milli imkanlarla dünya standartlarında termoplastik kompozit parça üretecek.

Enerji ve maliyet tasarrufu sağlayacak

TUSAŞ, Boeing ile imzaladığı anlaşma kapsamında edindiği teknik destek ile hava araçlarının ağırlıklarının hafifletilmesinin yanı sıra buna bağlı olarak enerji ve maliyet tasarrufu sağlayan termoplastik malzemeler kullanılarak el değmeden tam otomasyonlu ve yüksek kalitede parça üretilmesini sağlayacak yeni bir tesisi hizmete almış oldu. Söz konusu anlaşma, Boeing’in TUSAŞ ile uzun yıllara dayanan başarılı ortaklığına yeni bir boyut eklemesi, şirketin Türkiye ile stratejik işbirliğini kuvvetlendirmesi ve Türkiye Milli Havacılık Planı'nın teknoloji alanındaki işbirliklerini güçlendirmesi açısından da önem taşıyor. Yüksek kalitede üretilecek termoplastik kompozitler, TUSAŞ özgün ürünleri başta olmak üzere havacılık endüstrisinde kullanılmak üzere çeşitli boyut ve geometrilerde parça üretimini gerçekleştirmeye aday olacak.