Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FAST, 18 Aralık'tan itibaren "pilot" olarak hizmete alınacak. Kademeli şekilde, tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşacak. Ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan "Kolay Adresleme Sistemi" de vatandaşların kullanımına sunulacak. Böylece dijital ekonomi hedefine önemli katkılarda bulunulacak. Bu arada İş Bankası ve Akbank; "FAST" sistemi ve "Kolay Adres" uygulaması ile, müşterilerinin IBAN'a gerek kalmadan para transferi yapılmasına imkân sağlayacaklarını açıkladı.