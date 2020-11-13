Bu anlaşma çerçevesinde 56 İslam ülkesindeki girişimcilerin kuluçka merkezinin tecrübelerinden yararlanması sağlanacak. Çeşitli projelerle bir seçim sürecinden geçirilmesi planlanan girişimciler arasında başarılı olanlar Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezine alınacak. ICYF Başkanı Taha Ayhan, Türkiye’de kuluçka merkezlerinde ciddi bir bilgi birikimi oluştuğunu ve bu bilgi birikiminin diğer İslam ülkelerindeki girişimci gençlerle paylaşılması gerektiğini söyledi.
Teknopark İstanbul 56 ülkenin girişimcisi için merkez olacak
13.11.2020 - 04:01 | Son Güncelleme: 13.11.2020 - 04:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İslam İş Birliği Teşkilatının (İİT) gençlik kuruluşu olan ve 56 İİT üyesi ülkeyi bünyesinde barındıran İslam İş Birliği Gençlik Forumu (ICYF), Teknopark İstanbul’la bir iş birliği anlaşması imzaladı.
Etiketler : Teknopark İstanbul,
746136 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/746136.aspx
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