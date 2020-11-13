Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu anlaşma çerçevesinde 56 İslam ülkesindeki girişimcilerin kuluçka merkezinin tecrübelerinden yararlanması sağlanacak. Çeşitli projelerle bir seçim sürecinden geçirilmesi planlanan girişimciler arasında başarılı olanlar Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezine alınacak. ICYF Başkanı Taha Ayhan, Türkiye’de kuluçka merkezlerinde ciddi bir bilgi birikimi oluştuğunu ve bu bilgi birikiminin diğer İslam ülkelerindeki girişimci gençlerle paylaşılması gerektiğini söyledi.