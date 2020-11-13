İmza süreçlerini zamandan ve mekândan bağımsız hâle getiren e-İmza; ıslak imza gerektiren bütün uygulamalarda kullanılabiliyor. Ipsos'un araştırmasına göre, e-İmza kullanan bireyler, ayda ortalama beş gün kazanıyor. Ortalama 3,5 günde tamamlanabilen imza süreçleri, e-İmza ile entegre uygulamalarla bir saatte sonuçlanıyor. E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “Bireylerin beşte biri imza gerektiren bütün süreçlerde elektronik imza kullanmayı tercih ediyor. Yapılan araştırma, e-Devlet uygulamalarının ve kamu projelerinin, e-İmza’nın en fazla kullanıldığı işlemlerin başında geldiğini gösteriyor. Sıralamayı; bankacılık işlemleri, kayıtlı elektronik posta işlemleri, e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv işlemleri takip ediyor” şeklinde konuştu.
Kurumlar tasarruf etmek için e-İmza’ya yöneldi
13.11.2020 - 04:10 | Son Güncelleme: 13.11.2020 - 04:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
e-İmza’nın kullanıldığı alanlar her geçen gün genişliyor. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tarif edilen ve ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olan e-İmza, yüzde 50 oranında e-Devlet uygulamalarında kullanılıyor.
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746137 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/746137.aspx
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