Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmza süreçlerini zamandan ve mekândan bağımsız hâle getiren e-İmza; ıslak imza gerektiren bütün uygulamalarda kullanılabiliyor. Ipsos'un araştırmasına göre, e-İmza kullanan bireyler, ayda ortalama beş gün kazanıyor. Ortalama 3,5 günde tamamlanabilen imza süreçleri, e-İmza ile entegre uygulamalarla bir saatte sonuçlanıyor. E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “Bireylerin beşte biri imza gerektiren bütün süreçlerde elektronik imza kullanmayı tercih ediyor. Yapılan araştırma, e-Devlet uygulamalarının ve kamu projelerinin, e-İmza’nın en fazla kullanıldığı işlemlerin başında geldiğini gösteriyor. Sıralamayı; bankacılık işlemleri, kayıtlı elektronik posta işlemleri, e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv işlemleri takip ediyor” şeklinde konuştu.