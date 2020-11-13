Bakan Dönmez: Üçüncü Sondaj Gemimiz Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor!.. Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçiş hazırlıkları için kule sökümü tamamlanan gemimiz Filyos Limanı için bugün demir alacak.
Bakan Dönmez: Üçüncü sondaj gemimiz Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor
13.11.2020 - 10:30 | Son Güncelleme: 13.11.2020 - 10:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Dönmez: Üçüncü Sondaj Gemimiz Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor!.. Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçiş hazırlıkları için kule sökümü tamamlanan gemimiz Filyos Limanı için bugün demir alacak.
Etiketler : kanuni,
746183 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/746183.aspx
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