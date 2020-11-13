Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuya ilişkin yapılan açıklamada; “Musa Karademir’in uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği alanlarındaki bilgi birikimi ile diplomasi ve ticari ilişkilerdeki yapıcı, birleştirici çabaları, uluslararası arenada barışın korunması, ekonominin güçlendirilmesi, işbirliğinin artırılmasında ve sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesinde üstlendiği rollerden dolayı, bu göreve seçildi.” denildi.

EES, Avrupa’nın en güçlü 220 şirketinin başkanları ve CEO’ları ile siyasetçiler, parlamenterler, diplomatlar ve akademisyenlerden oluşuyor.

Musa Karademir şunları söyledi: “Bu benim için büyük bir onur ve ayrıcalık. Hem kendi adıma hem de ülkem adına mutluyum. Zira EES, çok yönlü ve çok bileşenli bir yapı. Başkanımız Dr. Ingo Friedrich, 1979-2009 arasında tam otuz yıl Avrupa Parlamentosu’nda senatörlük yapmış ve 2007-2014 döneminde de Parlamento Başkan Yardımcılığı’nı yürütmüş. Ayrıca, Avrupa Konseyi’nin 2014-2019 döneminde Başkanı olan, Jean-Claude Juncker’de seçkin üyelerimiz arasında. Tabii Almanya, Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti gibi farklı ülkelerin, Avrupa Parlamentosu’na seçilmiş üyeleri ile Microsoft Almanya, Audi, Almanya Telekom, UBS Almanya, Deutsche Bank gibi dünya çapında şirketlerin başkan ve CEO’ları da Avrupa Ekonomi Senatosu’nun üyesi. Bu kadar kapsamlı ve uluslararası düzeyde saygın bir organizasyona seçilmiş olmaktan dolayı gururluyum.

Bundan sonra tüm enerjimi ve mesaimi, EES çalışmalarına ayıracağım. Özellikle AB kurumları ve Avrupa iş dünyası ile yakın ilişki içinde olmak çok önemli. Bugün EES, 1 milyondan fazla ortak girişimde olan network ağının merkezinde. Avrupa Birliği’nin karar verici kurumlarının ve yasa yapıcılarının başkanları, bürokratları ve diplomatlarıyla da çok yakın ilişki içerisinde. Bu çok önemli bir avantaj ve bunu ülkemizin yararına kullanmak istiyorum. Özellikle Türkiye-AB ilişkilerinin en alt seviyede olduğu böyle bir ortamda, diplomatik çabaların ve iş dünyasının katkısının önemi daha da artmaktadır. Bundan sonraki süreçte, diplomatik girişimlerimiz olacak. Uluslararası düzeyde işbirliği ve yatırım zirveleri, B2B toplantıları yapacağız. Yatırım ve sermayeyi bir araya getireceğiz. Kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyeceğiz. Elbette sosyal projelerimiz de olacak.”

EES Türkiye-Ortadoğu Başkanı ve Alipour Group Yönetim Kurulu Başkanı Iraj Alipour’da şunları söyledi: “EES, Avrupa’da çok güçlüdür. Ben 40 yıldır Almanya’dayım ve Türkiye’yi çok seviyorum. Kendi ülkem gibi görüyorum. Musa Karademir’i EES’ye önerdiğimde, üyeler tarafından kabul gördü. Çünkü Musa Bey, iş dünyası açısından, ticaret ve diplomasinin yeteneklerini çok yönlü kullanabilen üst düzey bir profesyoneldir. Geçmişte yaptığı işler ve projeler, EES yönetimince takdir edilmekteydi. Bu yüzden de Türkiye-Ortadoğu Başkan Yardımcılığı teklifi de kabul edildi. Birlikte Türkiye için, uluslararası toplum için güzel projeler gerçekleştireceğiz. Buna yürekten inanıyoruz.”