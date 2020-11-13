Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,54’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 19,54 puanlık artışla 1.1291,29 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 31,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi de 2,20 değer kazandı.