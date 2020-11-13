Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,54’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 19,54 puanlık artışla 1.1291,29 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 31,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi de 2,20 değer kazandı.
Borsa günü yükselişle kapattı
13.11.2020 - 18:36 | Son Güncelleme: 13.11.2020 - 18:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 1,54’lük yükselişle tamamladı.
Etiketler : borsa,bist,ekonomi,
746295 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/746295.aspx
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