Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Türkiye mobil haberleşmede, teknoloji ve data kullanımında dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Bu durum akıllı telefon penetrasyonunda da kendini gösteriyor. Verilere göre Türkiye nüfusunun yüzde 80'i akıllı telefon sahibi. Bu telefonların önemli bölümünün ithal ve 3 bin liranın üzerinde olduğu göz önüne alındığında ise, cari açığı nasıl hızlı büyüttüğü önemli bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. “En son çıkanı kullanmalıyım” telaşında olan yüz binlerce kişi sık telefon değiştiriyor ve kullanılmış telefonlar kontrolsüzce dolaşıyor. Elektronik atıkların toplanıp çocuklara kodlama eğitimi verilmesi çalışmasını ilk başlatan Vodafone, ikinci el telefonların garantili satışı konusunda da ekonomi yönetimi ile yaptığı çalışmada yol aldı. Bu çalışmanın ardından ikinci el telefonlar konusunda karar açıklayan Ticaret Bakanlığı, en az 12 ay garanti verilerek bu ürünlerin piyasada kontrollü dolaşımını sağlayacaklarını bildirdi. Vodafone ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de görüşerek, yüzde 18 olan KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi konusunda mutabakata vardı. Bu yıl 10. Sürdürülebilirlik Raporu’nun açıklandığı toplantıda gelinen noktayı anlatan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel “KDV'nin yüzde 1’e düşmesi konusunda el sıkıştık. Doğru adımlar atılırsa, garantili satışı hemen başlatabiliriz. Cari dengeyi sarsan, semt pazarlarında dahi satılan ikinci el telefonlar büyük bir ekonomik değer. Yenileme merkezlerinde bu değeri canlandırıp, ihracatı da yapılabilir” dedi.

14 MİLYON GENCE EĞİTİM

Dijital geleceğin herkesi kapsamasını hedeflediklerini söyleyen Hasan Süel “Kadınların güvende hissetmesi için Kırmızı Işık uygulamasını başlattık, 330 bin kadın kullandı. Girişimcilikte Önce Kadın projesi ile 54 bin kadına ulaştık. e-Spor alanında 14 milyon gence erişim sağladık, 81 ilde 100 binden fazla çocuğa kodlama eğitimi verdik” dedi.

ENERJİSİ GÜNEŞ VE RÜZGÂRDAN

10. Sürdürülebilirlik Raporu’nu açıklayan Vodafone, güneş santrali ve rüzgâr türbini kurarak enerji ihtiyacının önemli bölümünü "yenilenebilir" kaynaklardan üretmeye başladı. Yeşil Ofis Programı ile 480 bin ton kâğıt, 300 bin kWh enerji ve 1.652 metreküp daha az su kullanan, e-Atıkların yüzde 99'unu yeniden kullanan şirket; bu sayede dört kodlama sınıfı açtı. Yerli baz istasyonu ULAK'ı en fazla kullanan operatör olduklarını anlatan Hasan Süel, çevreye katkı için karbon ayak izini azaltacaklarını dile getirdi.