Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Yarın Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Türkiye Sigorta İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli ve Türksat Genel Müdürü Cenk Şen arasında bir protokol imzalanarak, her iki uydu Türkiye Sigorta güvencesine alınacak. Uyduların yörüngeye gittikten sonra bir yıla kadar olan süreci, üretici şirket tarafından sigortalanmıştı. Bu poliçenin sona ermesinin ardından Türkiye Sigorta devreye girecek. Türkiye Sigorta’ya ayrıca; Türksat 3A, 4A ve 4B’nin poliçesindeki sigortacılara karşı "tek muhataplık" imkânı da sağlanacak. Türksat 5A uydusu, Space X firmasının ABD Florida’da bulunan merkezinden uzaya fırlatılacak. 5A uydusu ve 5B uydusu için şirkete yaklaşık 120 milyon dolar fırlatma bedeli ödenecek. Yıllardır üzerinde çalışılan her iki uydunun Turkiye’ye maliyetinin 600 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Uydu ile Türkiye; Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunulacak. Haberleşmede asıl fark 5B ile hissedilecek. Uydu fırlatıldığında Türkiye’nin haberleşme hızı 56 gigabite çıkacak.