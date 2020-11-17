Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asya-Pasifik'teki 15 ülke, dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşmasına imza attı. Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık görüşmelerinde; ASEAN ülkeleri Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam ile birliğin diyalog ortaklarından Avustralya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda liderleri, sekiz yıldır süren görüşmelerin ardından anlaşmaya varmış oldu. Yaklaşık 2,1 milyarlık nüfusa ve küresel gayrisafi hasılanın yüzde 30'una tekabül eden anlaşmayla, Çin’in bölgedeki etkisi genişlerken, ABD ve Avrupa dışarıda kaldı ve dezavantajlı konuma geriledi. Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, global ekonominin zayıfladığı bu zamanda yapılan anlaşmanın büyük bir adım olduğunu ifade etti.