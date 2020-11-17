Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ulaştırma alanında dev bir projeyi daha hayata geçiriyor. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Kapıkule'den başlayıp Marmara ve Ege Bölgeleri'ni katederek Akdeniz'e bağlayan otoyol ağının son halkasının da temeli atıldı. Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşürecek proje ile turizm merkezleri de birbirine bağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmara Bölgesi'nde dairesel bir kara yolu ağını tamamladıklarını ve 2022 yılı başında 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de hizmete açacaklarını belirterek, "Ülkemizin merkezinde bulunduğu kuzey-güney, doğu-batı eksenli yeni ticaret rotaları bizlere oyun kurucu bir rol üstlenme fırsatı tanımaktadır. Bölgede bir lojistik süper güç olma ve Yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer alan coğrafyada dünya ticaretine hükmeden bir konuma gelmemiz an meselesi. 18 yıl içinde kara yolları için 563,4 milyar lira harcadık. 6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin 700 kilometrenin üzerine çıkardık. Şehirlerin neredeyse tamamını bölünmüş yollarla birbirine bağlayarak 2003 öncesi 50 kilometre olan tünel uzunluğunu 600 kilometreye çıkardık" dedi.

Denizli'nin, sanayi, ticaret, tarım ve ihracat merkezi olarak ürettiği katma değerin yine bereketli topraklar üzerine kurulu Aydın ile bu otoyolun sayesinde buluşacağını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Her iki ilimiz de tarımsal ve sınai üretimin yanı sıra ülkemizin önde gelen turizm merkezleridir. Turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgemizin ulaşım altyapısı İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlenmiştir. Şimdi, otoyol ağını Aydın ve Denizli üzerinden Antalya'ya kadar ulaştıracak çalışmalar neticesinde daha da güçlenecek ve Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerine ulaşım çok daha kolaylaşacak. Bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na, Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilmesi sağlanacak. Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek. İnşallah bu iki yıl içerisinde bitirmeyi planladığımız bu proje Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında bir kavşak konumunda olan Denizli ilimizin önemi ve ülke ekonomisine katkısı daha da artacaktır. Aydın-Denizli Otoyolu 140 kilometresi 2x3 şeritli ana yol, 23 kilometresi de 2x2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 km uzunluğunda olacak. Proje kapsamında 19 adet köprülü kavşak, 19 adet viyadük ve 5 adet otoyol hizmet tesisi yapılacak."