Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken konutlar. Bunun 300 bini İstanbul'da.
Bakan Kurum: Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var
17.11.2020 - 09:38 | Son Güncelleme: 17.11.2020 - 09:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken konutlar. Bunun 300 bini İstanbul'da.
Kaynak: AA
Etiketler : Murat Kurum,
747014 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/747014.aspx
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