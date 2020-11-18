Yazılım, donanım ve tasarımı tamamen Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde yapılan solunum cihazı, altı aylık bir araştırma geliştirme süreci sonunda kullanıma hazır hâle getirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, solunum cihazının seri üretiminin 2020 bitmeden başlayacağını bildirdi. Günsel 'Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi bilim insanları ile üniversite hastanelerimizin doktorları, Günsel mühendisleri, inovasyon ekiplerimiz, 3D Laboratuvarı ve mühendislerimiz, salgının başladığı ilk günlerden itibaren yoğun bir çalışma ile Covid-19 salgınıyla mücadelede en ön safta yer almaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi Müdürü Ahmet Çağman da solunum cihazlarının hasta sağlığını doğrudan etkilediğini ve hata payına yer olmadığını belirterek, solunum cihazının simülasyon ortamında bütün testleri geçerek başarısını kanıtladığını kaydetti.
KKTC'nin yerli solunum cihazı MÜSİAD Expo'da
18.11.2020 - 02:55 | Son Güncelleme: 18.11.2020 - 02:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi tarafından geliştirilen yoğun bakım solunum cihazı, MÜSİAD Expo 2020 Fuarı’nda ilk defa sergilenecek.
Etiketler : Yakın Doğu Üniversitesi solunum cihazı,müsiad expo,
747178 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/747178.aspx
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