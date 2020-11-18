Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazılım, donanım ve tasarımı tamamen Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde yapılan solunum cihazı, altı aylık bir araştırma geliştirme süreci sonunda kullanıma hazır hâle getirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, solunum cihazının seri üretiminin 2020 bitmeden başlayacağını bildirdi. Günsel 'Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi bilim insanları ile üniversite hastanelerimizin doktorları, Günsel mühendisleri, inovasyon ekiplerimiz, 3D Laboratuvarı ve mühendislerimiz, salgının başladığı ilk günlerden itibaren yoğun bir çalışma ile Covid-19 salgınıyla mücadelede en ön safta yer almaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi Müdürü Ahmet Çağman da solunum cihazlarının hasta sağlığını doğrudan etkilediğini ve hata payına yer olmadığını belirterek, solunum cihazının simülasyon ortamında bütün testleri geçerek başarısını kanıtladığını kaydetti.