Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılandırmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor. Başvurular ise pandemi sebebiyle internet üzerinden gerçekleştirilecek. Kanunla köprü ve trafik cezaları başta olmak üzere tüm idari para cezaları, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, KYK borçları, Hazine alacakları da dâhil yaklaşık 500 milyar liralık vergi borcu yapılandırılacak. Peşin ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanırken, 100 liranın altındaki borçlar silinecek. Ayrıca yapılandırma ile 18 ay ödeme fırsatı sunuluyor. Yapılandırmadan yararlanacak borçlar şöyle:

¥ SGK'nin yeni prim yapılandırmasıyla örneğin; 2008 yılında 1.200 lira anapara borcu olan bir kişi 3 bin 580 lira faiz yerine 82 lira ödeyebilecek. İki taksitte ödeyenlere ise yüzde 50'lik indirim uygulanabilecek.

¥ 31 Aralık 2020'ye kadar kesinleşen idari para cezalarının anapara borcunun yüzde 50'si silinebilecek ve kalanı da Yİ-ÜFE ile güncellenebilecek.

¥ Genel Sağlık Sigortası borcu olanların 30 Nisan 2021 tarihine kadar ana para borçlarının tamamını ödemesi hâlinde faizlerinin tamamen silinecek.

¥ TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri yapılandırmaya dâhil olacak.

¥ Belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları ve irtifak hakkı tesisinden kaynaklanan alacakları da yapılandırma kapsamına alınacak.

¥ İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi çalışmaları hâlinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

¥ Cumhurbaşkanı kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

¥ Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecek. Bu varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

¥ Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişikliğe gidilerek dâhilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin teslim süresi 31 Aralık 2025'e kadar uzatılacak.

¥ 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2022'ye ertelenecek.