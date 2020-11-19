Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzenlenen ‘Yörüngedeki Uydu Operasyon Sigorta Poliçesi’, yangın ve ek teminatlarını içermesinin yanı sıra göktaşı çarpması, yörüngeden çıkma ve çarpışma gibi risklere karşı da teminat sunuyor.

Türkiye Sigorta icra Kurulu Başkanı Atilla Benli, Türkiye'nin uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olduğunu belirterek "Biliyorsunuz; Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda yapıldı. Biz de Türkiye Sigorta olarak ilk poliçemizi Tuna-1 kuyusunun sigortalanması kapsamında düzenlemiş ve yerli ve millî yatırımlara teminat vermeyi sürdürerek; daha güçlü bir geleceğin inşası yönünde Türkiye’nin kararlı duruşunda, Türkiye Sigorta olarak yerimizi alacağımızı belirtmiştik. Bugün, bu yönde öncü bir adım daha atmanın mutluluğunu yaşıyor; Türkiye’nin değerlerini uzayda da güvence almanın gururunu taşıyoruz" dedi.