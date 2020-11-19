Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşı çalışmaları ile ilgili gelişmelere bağlı olarak dalgalı bir seyir izlerken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları sonrasında Türk lirası varlıklarına ilgi artmıştı. Erdoğan, dün de "İş dünyasını faize ezdimeyeceğiz" açıklaması yapmıştı.

TCMB Başkanı Naci Ağbal liderliğindeki ilk toplantıya dakikalar kala nefesler tutuldu. Son dönemlerin en kritik toplantısında, Merkez Bankası faizleri kaç puan artıracak? Pisayalar 400-500 puan artış bekliyor. Böylece döviz kurlarının dizginlemesi bekleniyor. Bu süreçte kredi ve mevduat faizlerinin de yükselmesi öngörülüyor.