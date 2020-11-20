Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bugüne kadar beş kıtadan 12 farklı ülkeyle sanal ticaret heyeti buluşmaları gerçekleştirdik. Endonezya sanal ticaret heyetimizle birlikte, 227 ihracatçı firmamız sanal heyetlerimize katılım sağladı. Tamamlanan heyetlerimize, 664 alıcı firma katılırken; 1.600’ü aşkın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Endonezya’yla 2001’de 235 milyon dolar olan ikili ticaret hacmimiz, düzenli bir artış ivmesiyle 6 katına çıkarak, 2019’da 1,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. “İki ülke arasındaki ticareti 2023’de 10 milyar dolara çıkarma hedefine emin adımlarla ilerliyoruz” diyen Gülle, şöyle konuştu: Bu yılın ilk 10 ayında Endonezya’ya ihracatımız, 183 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 2019’un ilk 10 aylık döneminde, 377 bin dolar seviyesinde olan savunma ve havacılık sanayii ihracatımız, 2020’nin aynı dönemde 27,1 milyon dolara yükseldi. Bu artış 70 kata tekabül ediyor. Müzakereleri devam eden Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın bir an evvel imzalanmasını temenni ediyorum.