Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Holding bünyesindeki Boğaziçi Bilgisayar’ın Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Çin merkezli dijital altyapı ürünleri üreticisi H3C, Türkiye ile ilgili yatırım planlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Çinli devin yaklaşık bir yıldır Türkiye yetkili distribütörü olan Boğaziçi Bilgisayar, sanal ortamda gerçekleştirdiği ‘H3C Digital Tour’ ile şirketin üst yöneticileri ile 200’e yakın Türkiye bayisini buluşturdu. H3C üst yönetimi, Türkiye’de yatırıma sıcak baktıklarını bir defa daha vurguladı. H3C Kıdemli Başkan Yardımcısı Gary Huang, “Çin'de ilk 50 üniversitenin tamamı, en iyi internet şirketlerinin yüzde 90’ı, ilk 500’deki şirketlerin yüzde 80’i ve en büyük hastanelerin yüzde 70’i H3C ürünlerini ve çözümlerini kullanıyor. Türkiye’ye ise uzun soluklu bir yatırım olarak bakıyoruz. Kazan-kazan stratejisi ile hareket ediyoruz. Ülkenizin kanıtlanmış portföyleri ve dijital çözümleri var. Dijital dönüşümü gerçekleştirmek için Türkiye’de yatırım yapmayı ve iş ortakları ile büyümeyi taahhüt ediyoruz” dedi. Boğaziçi Bilgisayar Genel Müdürü Ümit Önder ise H3C ile Türkiye’de 10 ayda 10’dan fazla katma değerli projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Yıllık gelirinin yüzde 17’sini AR-GE’ye ayıran bir teknoloji devi ile ortak çalışmak bizleri çok mutlu ediyor. Dünya genelinde 13 binden fazla çalışanları var. Bu rakamın yüzde 50’si AR-GE departmanında. H3C globalde çok ciddi yatırımlar yapıyor. Türkiye’de de yatırımlar yapacağına dair sözleri aldık. Biz de bununla ilgili kendi yatırımlarımızı artırmaya başladık. İstanbul ve Ankara ofislerimizde canlı demo merkezlerimizi hayata geçirdik” değerlendirmesini yaptı.