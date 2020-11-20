Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahip olduğu e-b2b tabanı ile şirketlere iş hacimlerini büyütme ve yeni iş bağlantıları oluşturma fırsatı sunan platformun özellikle KOBİ’ler için cazibe alanı olması bekleniyor. 28 bin KOBİ’nin web sayfası bulunmuyor ve iş ağı platformu bu yapılara da kendilerini tanıtma noktasında alan açacak. Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, platformdaki dil entegrasyonu aralık itibarıyla bitecek, sonrasında globale açılacağız. Amerika ve Avrupa başta olmak üzere sanayinin gelişkin olduğu ülkelerin fason işlerini Türkiye’ye kaydırmak ve ihracata katkı sunmak orta vadeli hedeflerimizin başında geliyor” dedi.