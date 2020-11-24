Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, on aylık dönemde Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı yüzde 11 milyon 200 bin ziyaretçi oldu. Yurt dışında ikamet edip Türkiye'ye gelen 2 milyon 451 bin 749 kişinin de eklenmesiyle bu yılın 10 ayındaki ziyaretçi sayısı 13 milyon 652 bine ulaştı.

Türkiye'ye ocak-ekim döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke, 1 milyon 911 bin 264 kişiyle Rusya Federasyonu oldu. Aynı dönemde Almanya'dan 1 milyon 37 bin 293, Bulgaristan'dan 997 bin 470 ziyaretçi geldi. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan'ı Ukrayna ve İngiltere izledi.

Bodrum'da hedef ekoturizm ile 2,5 milyon yabancı turist

Bodrum Tanıtma Vakfı tarafından başlatılan turizm hamlesi kapsamında, başta tarım ve gastronomi olmak üzere spor ve doğa gibi alanlarda hayata geçirilecek projelerle ek bir milyon yabancı turist hedefleniyor. Proje hakkında bilgi veren Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, "Pandemi gösterdi ki insanlar tabiat ile iç içe olmak, istiyor. Ekoturizm alanlarında butik konaklama kapasitesini artırmak ve köy pansiyonculuğunu yeniden canlandırmak için yatırımları teşvik edeceğiz. 1,5 milyona yaklaşan yabancı turist sayımızı kısa ve orta vadede 2,5 milyona çıkartacağız ve bir milyar dolar ek gelir sağlayacağız" dedi.