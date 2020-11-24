Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artan vakalara rağmen küresel piyasaların aralık ayında başlayacak aşı uygulamaları sebebiyle "iyimser" olduğunu söyleyen analistler; ekonomide yeni dönem mesajlarının ardından TL varlıklarda ciddi toparlanma olduğunu, pozisyon ayarlaması yapıldığını belirtiyor. ABD ve Avrupa ile ilişkilerin düzeltildiği, ekonomi ve hukukta reformların uygulanmaya başlandığı ortamda, Türkiye’ye yabancı portföy kanalıyla birkaç ay içinde 5 milyar dolar civarında kaynak girişinin mümkün olduğunu belirten analistler, doların da 7,00-7,50 bandında dengeye oturabileceğini öngörüyor. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, "Yeni dönemde üçüncü haftaya başlarken, iyimserlik dalgasının devamı için yeni haberler bekleniyor. BDDK’nın aktif rasyosunda planladığı değişiklik, bunlardan biri... Aşı haberleri ile global piyasalar da balayı havasında. Şu anda kâr satışları dışında risk görünmüyor. Beklentiler gerçekleşince borsada yeni rekorlar devam edebilir. 1300 destek olmak üzere pozitif olunabilir" dedi.