Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kovid-19’a karşı etkili aşıların geliştirilmesi ve bunların aralık ayından itibaren ülkeler tarafından kullanılacak olması, küresel piyasalarda "güvenli liman" talebini azaltarak risk iştahını yükseltiyor. Altın da bu gelişmelerden olumsuz etkileniyor. Salgında yıldızı parlayan ve 2100 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, 1800 dolar sınırına çekilerek, son dört ayın en düşük seviyelerini gördü. ABD'de Donald Trump’ın görev devir sürecine onay vererek, Joe Biden’ın seçim galibiyetini tanıması da belirsizlikleri azaltan önemli bir gelişme oldu. Analistler, altına dayalı fonlarda, mart ayından sonra en büyük satış dalgasının yaşandığını belirtiyor. JP Morgan, 2021'de altın fiyatlarının ons başına 1.744 dolar, 2022'de ise 1.304 dolara kadar gerileyebileceğini tahmin ediyor. İçeride de gram altın fiyatlarının gerilemesi bekleniyor. Analistler, dolarda ve onsta yaşanacak düşüşlerin doğrudan altın fiyatlarını vuracağını, kurda 7,50'ye gelinmesi halinde, altının da gram fiyatının 400-420 TL bandına kadar çekilebileceği uyarısında bulunuyor.