Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TGRT Haber'e konuşan Gülle, "ABD ile ihracatımız şimdiye kadar yıl bazında hiç kesintiye uğramadı. Siyaseten çalkantılı dönemler oldu ama bu, ticareti etkilemedi. İki ülke arası ticaret hacmi 100 milyar dolar. Siparişler ve yoğunluklar yaşanıyor. Siparişlere cevap vermekte firmalarımızın yetersiz kaldığı bilgileri geliyor. Bizim daha büyük siparişleri karşılayacak yatırımlara ihtiyacımız var" dedi.

İhracatını artıran dört ülkeden biriyiz

Covid-19 salgınının dünya ekonomisini sarstığını hatırlatan TİM Başkanı Gülle, "Pandemi sonrası ihracatını artıran dört ülkeden biriyiz. İçeriden verilen destekler çok önemliydi. Olağanüstü bir dönemde desteklerle, üretimi ve ihracatı ayakta tutmak kolay değildi. Çin'in de kapandığı tedariklerin yapılamadığı dönemler oldu. Biz alternatif tedarik merkezleri oluşturduk. Bazı sektörde rekorlar kırıldı. Mobilya ve halı sektörleri en yüksek rakamlara ulaştı. Suudi Arabistan ile çok kayıp yaşamadık. Süreci iyi yönettik" diye konuştu.

Nahçıvan koridoru fırsat olacak

Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarmasının ardından Türkiye'den Nahçıvan üzerinden Asya'ya açılacak koridorun da çok önemli olduğuna işaret eden Gülle "Malı satmak bir, teslim etmek ikinci meseledir. Bu koridor, Türkiye'ye büyük fırsatlar oluşturacak" ifadesini kullandı.

Gülle, ihracatçının pandeminin olumsuz etkilerini kırmaya çalıştığını belirtti ve şöyle dedi: "Hazır giyimde ciddi artış oldu. Otomotiv sektörü düşüşten sonra toparlandı. Çelik sektörü kayıplarını telafi ediyor. Elektronik sektörümüz artıda gidiyor. İhracat yapmayan ilimiz yok. Mesela Yalova tersanecilikte, Çorum mücevherde, Adıyaman gıda ve madende öne çıktı. Sektör analizlerini yaparak en ufak noktasına kadar ihracatçıyı bilgilendiriyoruz."