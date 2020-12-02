İstanbul Kapalıçarışı'da 7,8230 liradan alınan dolar, 7,8250 liradan, 9,4460 liradan alınan euro ise 9,4480 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,84 liradan, euro ise 9,40 liradan satılmıştı.
Dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 2 Aralık döviz fiyatları
02.12.2020 - 09:14 | Son Güncelleme: 02.12.2020 - 09:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 7,8250 liradan, euro ise 9,4480 liradan haftaya başladı.
Etiketler : dolar,
750428 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/750428.aspx
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