İstanbul Kapalıçarışı'da 7,8230 liradan alınan dolar, 7,8250 liradan, 9,4460 liradan alınan euro ise 9,4480 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,84 liradan, euro ise 9,40 liradan satılmıştı.